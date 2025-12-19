  1. Главная
Срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней с 1 марта
Сегодня, 9:05
Срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней с 1 марта

По словам депутата, данный закон направлен на поддержку россиян.

Срок оплаты услуг ЖКХ в России перенесут на пять дней с 1 марта. Об этом заявил "РИА Новости" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца. Он подчеркнул, что данный закон направлен на поддержку россиян и позволит избежать просрочек с начислением пени. Колунов подчеркнул, что не все граждане получают зарплаты до 10 числа.

Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег.

Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

