Местные депутаты задались вопросом о стоимости размещения американских военных на территории Польши.

В Польше испугались многомиллиардных счетов за размещение военных США. Авторы "Ньюсуик Польска" напомнили, что только в административном округе Повидз (население около двух тысяч) должен появиться 31 подземный склад на пять тысяч боеприпасов. Сейчас в данном регионе размещаются примерно две тысячи американских военных.

В планах США также разместить в Польше большое топливное хранилище с объемом в шесть миллионов литров. Американцам также понадобится место для вертолетов, мастерские, жилые здания на 2400 человек и столовые (каждая на 1500 мест). Указана необходимость создания информационной системы и специализированных объектов для войск спецназначения, ракетной обороны и тылового обеспечения.

Как в тот момент, так и ранее, когда проект обсуждался на заседании комиссии по обороне, я спрашивал министра Блащака, сколько это будет стоить. Он старательно избегал прямых ответов. При этом масштаб запланированных инвестиций огромен Чеслав Мрочек, польский депутат

В СМИ уточнили, что Польша также обязалась привести все места, на которых будут размещены американские военные, в соответствие с их потребностями. США получат доступ к выбранным военным базам, полигонам, аэродромам, включая гражданские. В Варшавском аэропорту появится логистическая база для которой придется оборудовать взлетно-посадочную полосу для размещения больших транспортных самолетов С-5, создавать подъездные пути и погрузочно-разгрузочный терминал. Там также будет находиться склад на 300 тонн для боеприпасов и взрывчатых веществ.

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров.

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