Пользователи Wirtualna Polska оставили язвительные комментарии под статьей о требованиях генпрокуратуры Польши арестовать российских диспетчеров.

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров. Жители страны прокомментировали статью, выпущенную изданием Wirtualna Polska в которой авторы рассказали о намерении Генпрокуратуры арестовать граждан РФ по обвинению в причастности к крушению правительственного польского самолета под Смоленском. Граждане отметили, что данную идею следует считать абсурдной, так как с момента трагедии прошло около десяти лет.

Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм пользователь ratunku

Пользователь с Rzepin отметил, что с таким же успехом Польша может потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу. Поляк с ником nic предложил Варшаве отправить запрос на задержание императрицы Екатерины II за разделы Польши. Пользователь Xxx заявил о том, что если Генпрокуратура подает запрос на арест авиадиспетчеров, это означает, что покушения на президента не было.

Кремль отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров.

Видео: YouTube/Следственный комитет России