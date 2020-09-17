Ходатайство направлено в окружной суд района Варшава-Мокотов.

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров. Об этом рассказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эва Бялик. Чиновница объяснила, что ведомство запросило суд о временном заключении под стражу трех человек, которые работали на аэродроме "Смоленск-Северный" во время крушения лайнера президента Леха Качиньского в 2010 году. Данное ходатайство направлено в окружную инстанцию района Варшава-Мокотов.

Аналитики объяснили, что если суд примет решение об аресте диспетчеров, это станет шагом к международному розыску, а также последующей выдаче граждан РФ Польше. По словам Бялик, Генпрокуратура Варшавы предъявила обвинения диспетчерам, которые умышленно спровоцировали авиакатастрофу. Трагедия унесла жизни многих людей.

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Видео: СК России