Комиссия Польши начала осмотр обломков самолета Качиньского

Зарубежная комиссия посетила Смоленск в рамках расследования во второй раз за год.

В СК РФ отметили, что в составе польской делегации прибыло семь специалистов. Теперь они совместно с российскими следователями начали новый осмотр самолета ТУ-154М, который потерпел крушение в небе над Смоленском в 2010 году. В авиакатастрофе погибли президент Польши Лех Качиньский и пассажиры самолета.

Комиссия из Польши уже приежала в Россию в начале лета 2019 года. Российская сторона сохраняет уверенность относительно деталей инцидента. В СК заявили, что все материалы свидетельствуют об ошибке экипажа самолета.

Ранее мы сообщали о том, что политолог назвал сумасшедшим Ярослава Качиньского за версию о взрыве на борту Ту-154М. До этого польская сторона опубликовала свою версию причин катастрофы президентского самолета.

Сергей Иванов, занимавший пост вице-премьера в то время, поделился своим мнением насчет трагедии.

Видео: YouTube / Anthony Alegro, K2KNEWS