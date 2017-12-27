Политолог назвал сумасшедшим Ярослава Качиньского за версию о взрыве на борту Ту-154М

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин считает, что у польского политика Ярослава Качиньского могла развиться ментальная болезнь. Так в интервью ФБА "Экономика сегодня" россиянин отреагировал на версию консерватора из Польши о взрыве на борту Ту-154М в 2010. Речь идет об авиакатастрофе, в которой погиб брат Ярослава - Лех Качиньский. Сутками ранее Ярослав Качиньский предположил, что бывший президент Польши мог погибнуть из-за загадочного взрыва на борту самолета, летевшего в Россию.

У Качиньского нет никаких объективных причин не верить выводам международной комиссии о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования. Но здесь на первый план выходит паранойя или определенная ментальная болезнь Качиньского, так как они были очень близки с братом, и он очень тяжело переживает утрату. Именно поэтому ему постоянно мерещится "русский след". Почему же тема крушения Ту-154 поднимается до сих пор? Главная причина в том, что неформальным лидером страны является Ярослав Качиньский - брат-близнец погибшего президента. И хотя он не занимает никаких постов, но фактически руководит страной, оставаясь идейным вдохновителем правящей партии "Право и справедливость".

Николай Топорнин