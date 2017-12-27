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Политолог назвал сумасшедшим Ярослава Качиньского за версию о взрыве на борту Ту-154М
Сегодня, 20:18
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Butenko
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Политолог назвал сумасшедшим Ярослава Качиньского за версию о взрыве на борту Ту-154М

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Российский политолог Николай Топорнин назвал сумасшедшим польского политика Ярослава Качиньского. Так он отреагировал на слова поляка о взрыве на борту Ту-154М в 2010 году.

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин считает, что у польского политика Ярослава Качиньского могла развиться ментальная болезнь. Так в интервью ФБА "Экономика сегодня" россиянин отреагировал на версию консерватора из Польши о взрыве на борту Ту-154М в 2010. Речь идет об авиакатастрофе, в которой погиб брат Ярослава - Лех Качиньский. Сутками ранее Ярослав Качиньский предположил, что бывший президент Польши мог погибнуть из-за загадочного взрыва на борту самолета, летевшего в Россию. 

У Качиньского нет никаких объективных причин не верить выводам международной комиссии о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования. Но здесь на первый план выходит паранойя или определенная ментальная болезнь Качиньского, так как они были очень близки с братом, и он очень тяжело переживает утрату. Именно поэтому ему постоянно мерещится "русский след". Почему же тема крушения Ту-154 поднимается до сих пор? Главная причина в том, что неформальным лидером страны является Ярослав Качиньский - брат-близнец погибшего президента. И хотя он не занимает никаких постов, но фактически руководит страной, оставаясь идейным вдохновителем правящей партии "Право и справедливость".
 
Николай Топорнин
Теги: взрыв на борту ту 154 , мировые новости , новости в мире , новости политики , ярослав качиньски
Категории: Мировые новости

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