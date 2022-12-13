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Песков: США готовы расширять свою вовлеченность в российско-украинский конфликт

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По слова пресс-секретаря президента РФ, американская сторона по-прежнему видит противника в Кремле.

США не меняют свой настрой по отношению к России и активно констатируют политическую волю к расширению вовлеченности в российско-украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами. 

Песков добавил, что американская сторона воспринимает Кремль как противника и сохраняет свой враждебный настрой.

Также представитель Кремля добавил, что США до сих пор не готовы признавать законные озабоченности Российской Федерации. и провоцируют дальнейшую напряжённость. 

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, новости политики
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Видео,

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