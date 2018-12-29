Виталий Милонов похвалил концерт "Гопоты" в петербургском стиле

Он отметил, что группа "на порядок лучше "Шнурков".

Депутат Госдумы Виталий Милонов побывал на концерте группы "Гопота", которая ранее посвятила ему песню. Политик отметил культурный петербургский стиль музыкального коллектива.

"Сегодня прекрасная группа "Гопота". Культурно и очень в петербургском стиле", — написал депутат на своей странице в Instagram.

Помимо этого, Милонов подметил, что выступление "Гопоты" было "на порядок лучше "Шнурков"

Подписчики аккаунта политика поинтересовались, чем же ему не угодили "Шнурки" и поразились необычному вкусу депутата. Интернет-пользователи предположили, что Милонов посещает подобные музыкальные события, поскольку его не пускают на концерты "Ленинграда".

Напоминаем, что ранее лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров ответил на критику творчества группы, с которой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Музыкант опубликовал стих, в котором высмеял претензии парламентария. Шнуров удивился тому, что Милонова заботят не проблемы "нищенского существования миллионов" россиян, а нецензурную лексику в текстах "Ленинграда".

Отметим, что ранее Милонов назвал коллективы, которые используют в своих текстах ненормативную лексику, вредителями и "убийцами Пушкина",а творчество Шнурова сравнил с "отрыжкой пивника".

Фото: Instagram/villemilonov