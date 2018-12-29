Виталий Милонов похвалил концерт "Гопоты" в петербургском стиле

Депутат Госдумы Виталий Милонов побывал на концерте группы "Гопота", которая ранее посвятила ему песню. Политик отметил культурный петербургский стиль музыкального коллектива.
"Сегодня прекрасная группа "Гопота". Культурно и очень в петербургском стиле", — написал депутат на своей странице в Instagram.
Помимо этого, Милонов подметил, что выступление "Гопоты" было "на порядок лучше "Шнурков"
Подписчики аккаунта политика поинтересовались, чем же ему не угодили "Шнурки" и поразились необычному вкусу депутата. Интернет-пользователи предположили, что Милонов посещает подобные музыкальные события, поскольку его не пускают на концерты "Ленинграда".
Напоминаем, что ранее лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров ответил на критику творчества группы, с которой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Музыкант опубликовал стих, в котором высмеял претензии парламентария. Шнуров удивился тому, что Милонова заботят не проблемы "нищенского существования миллионов" россиян, а нецензурную лексику в текстах "Ленинграда".
Отметим, что ранее Милонов назвал коллективы, которые используют в своих текстах ненормативную лексику, вредителями и "убийцами Пушкина",а творчество Шнурова сравнил с "отрыжкой пивника".
Фото: Instagram/villemilonov
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