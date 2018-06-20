Появились подробности инцидента с девочкой на концерте Леонтьева

Администратор Валерия Леонтьева считает, что история не стоит того шума, который вокруг нее создали.

Концерт Валерия Леонтьева, который проходил 19 марта в петербургском БКЗ "Октябрьский", закончился скандалом с участием ребенка. Девочка хотела подарить артисту цветы, в то время, как он проходился по залу с охранником. Однако секьюрити не дал этого сделать - он жестко схватил и усадил девочку с букетом на свое место. Отец ребенка планирует довести дело до суда.

Впрочем, в администрации артиста считают, что история не стоит того шума, который вокруг нее создали. Администратор Леонтьева Борис Чигирев заявил газете "Петербургский дневник" что эта история такая мелкая, что даже не стоит комментариев.

"История выеденного яйца не стоит", — отметил администратор.

Ранее инцидент прокомментировала пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина. Она заявила, что охранник, который работает с Леонтьевым 15 лет, думал, прежде всего, о безопасности ребенка. Также она обратила внимание на то, что ходить во время концерта по залу запрешено.

Видео: YouTube/ Первый Унечский Канал