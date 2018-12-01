Новые доказательства общения Соболь и Пригожина: юрист ФБК дважды встретилась с бизнесменом в Петербурге

Несколько дней назад в Сети появились сообщения о поездке юриста ФБК Любови Соболь в Петербург, где она встретилась с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Телеграм-канал "Медиатехнолог" сообщил, что прибывшая на Московский вокзал Соболь сразу направилась в "Имидж-студию Дениса Осипова" на Невском проспекте. Через некоторое время у дверей появился человек, внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина. Через 15 минут он вышел из студии. Следом за ним вышла и Любовь Соболь.



Юрист ФБК отрицала факт встречи и переговоров. Однако сегодня на канале "Силовики" появились данные от стрингера о передвижениях Любови Соболь. Из них следует, что встреча была. И не одна, а две.

По данным канала, Соболь действительно отправилась в "Имидж-студию Дениса Осипова" сразу по прибытии в Петербург, куда за ней подъехал Евгений Пригожин. Через 15 минут бизнесмен покинул Невский проспект, а следом за ним из студии вышла и юрист ФБК.

По словам предпринимателя Евгения Пригожина, за 2 недели до этого он встречался с главой ФБК и блогером Алексеем Навальным. Тот обещал остановить запущенную им самим травлю комбината питания "Конкорд" и прекратить голословные обвинения московских пищевиков. Блогер потребовал 300 миллионов рублей на проведение кампании перед муниципальными выборами в Санкт-Петербурге.





Тогда Алексей Навальный заявил бизнесмену, что дает ему 2 недели для раздумий, после чего пообещал прислать своего человека. Именно в это время с Евгением Пригожиным связались и попросили пообщаться с Любовью Соболь. Встретившись с юристом ФБК, бизнесмен дал категоричный отказ на предложение блогера.