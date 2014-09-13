ФСБ задержала петербуржца по подозрению в финансировании экстремистской организации

По данным спецслужбы, гражданин России добровольно перечислял средства в пользу "ФБК"* — организации, признанной экстремистской и ликвидированной решением суда 9 июня 2021 года.

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в оказании финансовой поддержки организации, признанной экстремистской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, гражданин России добровольно перечислял средства в пользу "ФБК"* — организации, признанной экстремистской и ликвидированной решением суда 9 июня 2021 года. Установлено, что деятельность структуры, на которую направлялись средства, противоречит интересам государственной безопасности.

Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ (финансирование экстремистской деятельности). Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения. Ведётся комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистским и ликвидирован на территории РФ.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области