Их подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

Кремль отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона негативно относится к инициативе Генпрокуратуры Польши о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году — в момент крушения лайнера Леха Качиньского. Их подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

Песков отметил, что не знает — получала ли российская Генпрокуратура или другие правоохранительные органы от польской стороны.

Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ.