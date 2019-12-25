Кремль отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона негативно относится к инициативе Генпрокуратуры Польши о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году — в момент крушения лайнера Леха Качиньского. Их подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы.
Песков отметил, что не знает — получала ли российская Генпрокуратура или другие правоохранительные органы от польской стороны.
Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ.
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