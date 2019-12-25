Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в стране. Его слова приводит ТАСС.
Так он прокомментировал слухи о том, что в РФ планируют вводить новые ограничительные меры в связи с увеличением количества случаев коронавируса.
Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, это помогло "гибко относится к число заболевших".
Ранее Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве.
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