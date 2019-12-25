Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в стране. Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал слухи о том, что в РФ планируют вводить новые ограничительные меры в связи с увеличением количества случаев коронавируса.

Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, это помогло "гибко относится к число заболевших".

Ранее Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве.