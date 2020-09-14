Мэр считает, что ситуация с коронавирусом в столице останется управляемой.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве. Об этом он рассказал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, московские власти готовы к любым сценариям. Однако градоначальник надеется, что негативных последствий планируется избежать. Он считает, что нынешних ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер достаточно, поэтом вводить новые не придётся.

Также Собянин отметил, что граждане и предприятия должны соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле, в сфере общественного питания и прочих учреждениях, которые связаны со скоплением людей в одном месте.

Мэр считает, что ситуация с коронавирусом в столице останется управляемой в течение ближайших недель и месяцев, если москвичи будут соблюдать действующие ограничения.

Ранее Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу.

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