Градоначальник попросил москвичей не верить слухам о возможном введении ограничений из-за коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу. Об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

Собянин заверил, что власти готовы к критическому развитию эпидемиологической обстановки в Москве. Столичный мэр призвал "фильтровать поток всяких слухов и домыслов". Он обратился к москвичам с просьбой "жить реальной жизнью". Собянин заверил, что, если в регионе возникнет критическая ситуация, власти примут все необходимые меры. Градоначальник попросил не "закапывать себя заранее" и быть более оптимистичными.

Ранее мы сообщили, что в Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на дистанционное обучение.

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