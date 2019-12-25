Региональные школы начали переход на удаленку из-за вспышек коронавирусной инфекции.

В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на дистанционное обучение. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Глушко привел в пример одну из школ Забайкалья. По его словам, на дистанционное обучение перешли несколько школ Свердловской области.

Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение. - Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения РФ

Он заверил, что родители могут перевести своих детей на удаленку. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Учебное учреждение обязано перевести ребенка на дистанционный формат. Глушко подчеркнул, что во всех регионах разная ситуация.

Напомним, что 1 сентября в России прошел День знаний. Его провели в традиционном формате, несмотря на пандемию. Торжественные линейки были организованы с соблюдением санитарных мер.

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