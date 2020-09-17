Польша назвала имена связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

Генпрокуратура раскрыла имена трех граждан РФ, которые обвиняются в провоцировании катастрофы.

Генеральная прокуратура Польша назвала имена связанных с гибелью Леха Качиньского российских диспетчеров. Официальный представитель ведомства Эва Бялик заявила, что речь идет о сотрудниках, которые могут быть связаны с гибелью пассажиров борта под Смоленском в 2010 году.

Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К. сообщение Генпрокуратуры Польши

Бялик заметила, что все диспетчеры являются гражданами России. В момент трагедии они работали на аэродроме Смоленск-Северный. Генпрокуратура Польши обратилась в суд с ходатайством арестовать подозреваемых в авиакрушении самолета с польским президентом. Варшава обвинила диспетчеров в умышленном провоцировании катастрофы.

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского.

Видео: YouTube/Следственный комитет России

