Представлен новый китайский электрокар NIO ET7, раскрыты характеристики автомобиля. Флагманская модель обладает запасом хода более 1000 км, ее приводит в движение электропривод 2-го поколения NIO e-drive.
До ста километров в час автомобиль будет разгоняться за 3,9 секунд. Серийные поставки машины запланированы на 2022 год. Мощность седана – более 650 лошадиных сил, а система автопилота будет предлагаться по подписке.
Ранее Tesla представила новую версию Model Y – поставки стартуют через несколько недель.
Видео: NIO / YouTube
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