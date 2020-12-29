До ста километров в час автомобиль будет разгоняться за 3,9 секунд.

Представлен новый китайский электрокар NIO ET7, раскрыты характеристики автомобиля. Флагманская модель обладает запасом хода более 1000 км, ее приводит в движение электропривод 2-го поколения NIO e-drive.

До ста километров в час автомобиль будет разгоняться за 3,9 секунд. Серийные поставки машины запланированы на 2022 год. Мощность седана – более 650 лошадиных сил, а система автопилота будет предлагаться по подписке.

Ранее Tesla представила новую версию Model Y – поставки стартуют через несколько недель.

Видео: NIO / YouTube