Tesla представила новую версию Model Y

Поставки стартуют через несколько недель.

Tesla представила новую "бюджетную" версию электрокара Model Y. Стоимость конфигурации Standard Range будет начинаться от 41 990 долларов в базовой конфигурации. Поставки в США стартуют через 2-5 недель.

Серия электрокара стала одной из самых доступных машин, однако самым доступным автомобилем Tesla до сих пор остается Model 3, которая на 4 тысячи долларов дешевле новинки.

Глава Tesla Илон Маск задумался о приобретении любой компании, производящей "обычные" автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Видео: Tesla / YouTube