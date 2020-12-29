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Tesla представила новую версию Model Y

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Поставки стартуют через несколько недель.

Tesla представила новую "бюджетную" версию электрокара Model Y. Стоимость конфигурации Standard Range будет начинаться от 41 990 долларов в базовой конфигурации. Поставки в США стартуют через 2-5 недель.

Серия электрокара стала одной из самых доступных машин, однако самым доступным автомобилем Tesla до сих пор остается Model 3, которая на 4 тысячи долларов дешевле новинки.

Глава Tesla Илон Маск задумался о приобретении любой компании, производящей "обычные" автомобили с двигателями внутреннего сгорания. 

Видео: Tesla / YouTube

Теги: tesla model 3, tesla model y
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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