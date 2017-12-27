Опубликовано видео разгона электромобиля Tesla Model 3 до 228 км/час за считанные секунды

В интернете появилось видео, на котором счастливый владелец электромобиля демонстрирует способности машины.

Самым доступным электрокаром от Tesla считается Model 3. Цена его базовой модели на 34 тысяч долларов США. Эта модель дебютировала летом нынешнего года и уже завоевала популярность среди автолюбителей.

Один из счастливых обладателей Tesla Model 3 попытался развить максимальную скорость, что ему удалось даже с превышением. У топовой модели 262 лошадиных силы, а заявленная максимальная скорость составляет 224 километра в час. Как видно из видео, владельцу удалось разогнать овтомобиль до 228 километров в час. Видео начинается с отметки в 80 километров в час, а через 45 секунд электрокар летит по дороге на скорости 228 километров в час.

Данное видео было снято в США на дороге общего пользования, замер скорости производился бортовым компьютером авто.

Видео: Facebook/Tesla Model 3 Road Trip