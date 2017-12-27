Опубликовано видео разгона электромобиля Tesla Model 3 до 228 км/час за считанные секунды

Самым доступным электрокаром от Tesla считается Model 3. Цена его базовой модели на 34 тысяч долларов США. Эта модель дебютировала летом нынешнего года и уже завоевала популярность среди автолюбителей.
Один из счастливых обладателей Tesla Model 3 попытался развить максимальную скорость, что ему удалось даже с превышением. У топовой модели 262 лошадиных силы, а заявленная максимальная скорость составляет 224 километра в час. Как видно из видео, владельцу удалось разогнать овтомобиль до 228 километров в час. Видео начинается с отметки в 80 километров в час, а через 45 секунд электрокар летит по дороге на скорости 228 километров в час.
Данное видео было снято в США на дороге общего пользования, замер скорости производился бортовым компьютером авто.
Видео: Facebook/Tesla Model 3 Road Trip
офигеть, вот это сила!