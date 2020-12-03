Илон Маск задумался купить производителя обычных машин

Глава Tesla Илон Маск задумался о приобретении любой компании, производящей обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Его слова приводит Tech Crunch.
Издание отметило, что у американского предпринимателя достаточно денег, чтобы приобрести любой из крупных брендов: BMW, Volkswagen или Ford. Однако Маск заявил, что не хочет начинать враждебное поглощение.
Полагаю, если бы был дружеский разговор, если бы кто-нибудь сказал "Эй, мы думаем, что было бы неплохо объединиться с Tesla", мы, безусловно, могли бы поговорить об этом.
Илон Маск, глава Tesla
Ранее Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс.
Видео: YT / Business Insider Deutschland
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