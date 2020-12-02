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Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

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По словам эксперта, это произойдет через шесть лет.

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс. По данным бизнесмена, транспортировка человека на  планету может произойти в ближайшие шесть лет. Об этом эксперт заявил на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер, которая состоялась в Берлине.

С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет...Если нам повезет, то, может, и за четыре года

Илон Маск, основатель SpaceX

Предприниматель заметил, что в течение двух лет специалисты смогут отправить на Марс космический корабль без экипажа.

Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты.

Видео: YT / Business Insider Deutschland

Теги: илон маск, марс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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