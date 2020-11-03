Рогозин рассказал о конкуренции с Маском на рынке США

В "Роскосмосе" объяснили, почему направление не имеет перспектив.

Дмитрий Рогозин рассказал о перспективах конкуренции с Илоном Маском на рынке США. Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" отметил в интервью журналистам, что бессмысленно бороться с американской компанией, так как в Вашингтоне условия диктует местная политика. Однако в других странах Россия успешно конкурирует с Маском.

Двигать его - дело бесперспективное, потому что он работает на той поляне, которая создана американской политикой. Мы ничего не получим, никаких заказов от американских производителей спутников...не потому, что Маск лучше, а просто потому что не дадут Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт надеется, что в декабре возобновится большая коммерческая программа с использованием российских ракет-носителей и космическими аппаратами иностранного производства. Рогозин добавил что считает Илона Маска талантливым человеком, который занимается не пиаром, но созданием "настолько благоприятной восторженной среды", что позволяет привлекать к SpaceX инвестиции.

Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию.

Видео: YT / Соловьёв LIVE