Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию

Встреча сорвалась в 2018 году, когда Рогозин не смог поехать в США.

Дмитрий Рогозин встретится с американским предпринимателем Илоном Маском, если тот приедет в Россию. Об этом глава государственной корпорации "Роскосмос" сообщил в рамках выступления на YouTube-канале телеведущего Владимира Соловьева.

Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет - мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Эксперт уточнил, что его встреча с основателем компании SpaceX планировалась в 2018 году в рамках поездки главы "Роскосмоса" в США. Однако рабочий визит так и не состоялся.

Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос.



