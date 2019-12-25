Глава госкорпорации заметил, что РФ не отстает в развитии соответствующих технологий.

Дмитрий Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос. Об этом генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" сообщил в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Чиновник уточнил, что оружие будущего будет размещено в космическом пространстве, уже сейчас Вашингтон двигается в данном направлении.

В будущем это будет базирование тех же самых вооружений, скорее всего, и с сожалением об этом говорю, не на Земле, а скорее всего в космосе. То, что делают сегодня американцы, - это попытка вывести оружие в космос. Это реальность Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что Россия не отстает от американских коллег в данной отрасли. По словам Рогозина, российские ракетные вооружения остаются лучшими в мире. Он добавил, что гражданам РФ не следует беспокоиться о безопасности, так как "здесь превосходство".

Рогозин рассказал, почему не утверждены программы создания "Сферы" и сверхтяжелой ракеты.

Фото: ТАСС