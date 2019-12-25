"Роскосмос" не решил вопрос финансирования с Минфином.

Дмитрий Рогозин рассказал, почему не утверждены программы создания "Сферы" и сверхтяжелой ракеты. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" заявил в рамках программы "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM". Чиновник отметил, что у двух проектов не решены вопросы финансирования.

Уткнулись в конкретные параметры финансирования...Поэтому принять такого рода решение на самом деле никто не мог, пока президент не вмешался. Поэтому я и обратился к президенту некоторое время назад с просьбой провести вчерашнее совещание Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что ситуация связана с непростым годом. По его мнению, средства из резервного фонда необходимы в рамках борьбы с пандемией коронавируса, обеспечения безопасности населения. Также проблемы связаны с конъюнктурой на рынке углеводородов. По информации от Рогозина, расхождение в оценках стоимости реализации программ между "Роскосмосом" и Минфином" составляет от 0 до триллиона рублей.

Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура.

Фото: ТАСС