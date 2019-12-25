Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура

Летные испытания ракеты намечены на 2023 год.

Дмитрий Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с космодрома "Байконур". Генеральный директор "Роскосмоса" заявил о том, что летные испытания ракеты-носителя в рамках совместного с Казахстаном проекта могут состояться в конце 2023 года. Речь идет о разработке "Байтерек".

Мы рассчитываем на то, что мы ритмично создадим ракетно-космический комплекс "Байтерек" с использованием ракеты "Союз-5" на Назарбаевском старте (площадка 45 космодрома Байконур)... и к концу 2023 года будем готовы к началу лётных испытаний этого комплекса Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что создание ракеты среднего класса "Союз-5" происходит взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". Проект ведется с 2016 года. На первой ступени российской ракеты-носителя будет стоять РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – обновленный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".

Россия с 2021 года начнет развертывание спутниковой группировки "Сфера".

Фото: ТАСС