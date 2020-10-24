Дмитрий Рогозин напомнил о "черном дне" космонавтики

Дважды 24 октября происходили трагедии, связанные с советской и российской космонавтикой.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин напомнил о "черном дне" для советской и российской космонавтики. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте в Twitter. По словам эксперта 24 октября традиционно не ведутся ракетные запуски. Это связано с трагедией, которая произошла 60 лет назад (в 1960 году). В тот год на космодроме "Байконур" погибли 74 человека.

За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41 Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт добавил, что три года после трагедии, 24 октября 1963-го на полигоне произошла еще одна трагедия. Из-за катастрофы, связанной с межконтинентальной баллистической ракетой, погибло восемь человек.

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Видео: YT / Роскосмос ТВ