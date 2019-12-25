"Роскосмос" проверил на земле работу двигателей легкой ракеты "Ангара"

Эксперты подтвердили конструкторские решения в ракете-носителе.

Государственная корпорация "Роскосмос" проверила на земле работу двигателей легкой ракеты "Ангара". Об этом чиновники рассказали в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте. Известно, что специалисты провели огневые тесты для ступени легкой ракеты-носителя. Мероприятия необходимы в рамках работы над вторым запуском "Ангары-1.2". Объективность всех заложенных инженерами конструкторских решений удалось подтвердить.

На испытательном комплексе НИЦ РКП успешно прошли огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2". Это один из заключительных этапов наземной отработки изделия сообщение "Роскосмоса"

Напомним, что второй запуск "Ангары" запланирован с космодрома "Плесецк" в 2021 году. Эти данные подтвердил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что первый испытательный старт происходил в июле 2014 года.

Первый испытательный старт легкой версии ракеты состоялся с Плесецка в июле 2014 года.

Второй запуск тяжелой ракеты "Ангара" состоится 24 ноября.

Фото:Pixabay.com