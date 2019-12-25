В 2023 году начнутся серийные поставки аппарата.

Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года. Об этом во время военно-технического форума "Амия-2020" журналистам ТАСС рассказал генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. Специалист объяснил, что первый доводочный образец обновленного устройства для ракет "Ангара" будет собран в конце следующего года.

Огневые испытания рассчитываем осуществить в середине 2022 года, а на 2023 год намечены поставки ракетного двигателя для "Ангары" Игорь Арбузов, гендиректор НПО "Энергомаш"

Эксперт напомнил, что в 2023 году будет осуществлен первый пуск ракеты "Ангара" с новым двигателем. Ракета-носитель выведет на орбиту космический корабль "Орел" в беспилотном варианте.

Сейчас "Энергомаш" разрабатывает конструкторскую документацию по проекту РД-191М. Она будет презентована в виде электронной 3D-модели. Затем материалы перейдут на пермский серийный завод ПАО "Протон-ПМ". Уже сейчас там идет подготовка к изготовлению новых ракетных двигателей.

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