ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2"

Она была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра.

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео показали старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту с космодрома Плесецк. Пуст "Ангара1.2" прошел в штатном режиме.

В военном ведомстве отметили, что через две минуты после старта ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Видео: Минобороны России