Минобороны: российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные отбили все атаки Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на Николаево-Криворожском направлении. Соответствующее заявление сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 15 октября. Генерал-лейтенант добавил, что противник пытался совершить контратаку вблизи таких населенных пунктов как Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.
Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Ранее о боевых действиях в окрестностях дороги Дудчаны — Берислав сообщал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Позже эксперт добавил, что наступление ВСУ в итоге свелось к артиллерийским обстрелам территории.
МО РФ: сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС.
Фото и видео: Минобороны России
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