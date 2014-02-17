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Минобороны: российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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Игорь Конашенков сообщил об обстрелах вблизи пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.

Российские военные отбили все атаки Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на Николаево-Криворожском направлении. Соответствующее заявление сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 15 октября. Генерал-лейтенант добавил, что противник пытался совершить контратаку вблизи таких населенных пунктов как Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.

Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Ранее о боевых действиях в окрестностях дороги Дудчаны — Берислав сообщал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Позже эксперт добавил, что наступление ВСУ в итоге свелось к артиллерийским обстрелам территории.

МО РФ: сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, ингулец, кривой рог, минобороны, николавская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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