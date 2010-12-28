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МО РФ: сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС

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Игорь Конашенков сообщил об отражении атаки в ночь на 14 октября.

Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 15 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября.

На Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что при помощи удара высокоточным оружием Воздушно-космические силы России был поражен пункт временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. При этом вблизи города Запорожья военные ликвидировали свыше 160 человек, находившихся в трех казармах противника.

Конашенков: Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская аэс, запорожская область, запорожье, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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