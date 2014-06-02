Конашенков: Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО в Харьковской области.

Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 15 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция проведена на территории Харьковской области. Противник направил в регионе ротную тактическую группу Вооруженных сил.

В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за последние сутки проведения специальной военной операции поразили четыре пункта управления ВСУ, а также ликвидировали пять складов с боеприпасами. Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах. Операции реализованы в таких населенных пунктах как Глушковка и Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, Новая Калуга Херсонской области.

В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки.

Фото и видео: Минобороны России