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Конашенков: Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

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В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО в Харьковской области.

Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 15 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция проведена на территории Харьковской области. Противник направил в регионе ротную тактическую группу Вооруженных сил.

В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за последние сутки проведения специальной военной операции поразили четыре пункта управления ВСУ, а также ликвидировали пять складов с боеприпасами. Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах. Операции реализованы в таких населенных пунктах как Глушковка и Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, Новая Калуга Херсонской области.

В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, оскол, харковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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