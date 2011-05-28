В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки

В Минобороны Белоруссии встретили гостей с "хлебом и солью".

В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной союзной группировки. Соответствующее заявление сделали представители местной пресс-службы министерства по обороны республики. Специалисты заметили, что приняли первые эшелоны, которые доставлены в Белоруссию при помощи железнодорожного транспорта.

Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью. пресс-служба Минобороны Белоруссии

Напомним, что решение о создании региональной группировки войск между Россией и Белоруссией принято и реализуется исключительно в национальных интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства. Постановление одобрено руководителями стран из-за условий непрекращающейся активности со стороны внешних сил в приграничных районах.

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Фото и видео: Telegram / ВоенТВ