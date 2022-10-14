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Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

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Глава Белоруссии напомнил, что в ядерной войне не будет победителей.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия. Об этом политик упомянул в ходе общения с американским журналистом для телеканала NBC. По словам лидера республики, именно Варшава провоцирует США на такую реакцию.

е догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик призвал оставить ядерный арсенал в тех местах, где он хранится сейчас. По словам Александра Лукашенко, если только начнутся подобные удары в мире, то дальше следует говорить о "цепной реакции" и ответных шагах. Белоруссия призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, польша, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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