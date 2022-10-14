Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия

Глава Белоруссии напомнил об ударе по Крымскому мосту, на который Россия ответила высокоточным оружием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия, так как страна оснащена современнейшими видами вооружений. Об этом политик рассказал в интервью американскому журналисту с телеканала NBC. Лидер республики напомнил о том, что в качестве ответа за диверсию на Крымском мосту Москва при помощи высокоточного оружия атаковала некоторые военные объекты.

Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности сообщил, что Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Произошедшее не Крымском мосту в Кремле воспринимают как теракт.

Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого