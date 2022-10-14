Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в Белоруссии

Глава Белоруссии рассказал о неопределенности на госгранице.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в республике принято решение об усилении контртеррористических операций. Это постановление принято руководством из-за обострения ситуации, которая складывается на государственной границ. Соответствующее заявление политик сделал в общении с журналистами в Астане. Он дал комментарий Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Эксперт объяснил, что развертывание сил касается союзной группировки войск. В ее основу входит местная армия, а дополняет - части ВС РФ.

Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого