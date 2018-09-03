Белорусский президент Александр Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ. Соответствующее заявление политик сделал перед иностранными коллегами в узком кругу, выступая на Совете лидеров стран-участниц в Астане. В том числе глава государства поднял вопрос о санкционном давлении со стороны Запада.
Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению властей в Минске, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных конфликтов, до сих пор не решенных участниками СНГ. По словам президента, "внешние игроки" прикладывают значимые усилия для того, чтобы сделать даже из самого незначительного спора горячее противостояние в регионе.
Лукашенко: против стран СНГ развязана гибридная война.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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