Лукашенко: против стран СНГ развязана гибридная война

Глава Белоруссии рассказал, что Запад планирует устроить провокации на территории СНГ.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании совета глав стран-участниц в узком составе. Политик уверен в том, что западные стратегические деятели пытаются расчленить евразийское пространство по секторам влияния, что позволит им сделать из республик промышленные и сырьевые придатки. По словам лидера Белоруссии, следует подготавливаться к возможным провокациям по всему периметру СНГ.

Думаю, все здесь понимают истинные цели западных стратегов намного шире. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что реальностью стали те вещи, о которых коллеги говорили на протяжении многих лет, а предлогом для этого стала Украина. Александр Лукашенко полагает, что Запад вынашивал планы "реванша" за проигранные кампании прошлого века, начинач с победы СССР в Великой Отечественной войне.

Лукашенко: Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого