Лукашенко: Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире

Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.
По словам белорусского лидера, после развала СССР коллективный Запад был опьянен своей победой. Он подчеркнул, что из-за этого были потеряны контроль и функции глобального регулятора и гаранта безопасности. Лукашенко отметил, что за ошибки Запада теперь расплачивается весь мир.
Ранее Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах.
Фото: aa.com.tr
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