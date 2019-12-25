Лукашенко: Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире

Он отметил, что за ошибки Запада теперь расплачивается весь мир.

Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

По словам белорусского лидера, после развала СССР коллективный Запад был опьянен своей победой. Он подчеркнул, что из-за этого были потеряны контроль и функции глобального регулятора и гаранта безопасности. Лукашенко отметил, что за ошибки Запада теперь расплачивается весь мир.

Ранее Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах.

Фото: aa.com.tr