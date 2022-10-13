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Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах

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По его словам, участникам совещания в Астане приходится заниматься решением острых проблем.

Президент России Владимир Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах. Об этом он сообщил на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Российский лидер отметил, что участникам совещания приходится заниматься решением острых проблем. Он уточнил, что речь идет о возросшей волатильности мировых цен на энергоносители, продовольствие, сырье и другие значимые товары. Путин подчеркнул, что это ведет к ухудшению качества жизни в развитых и развивающихся государствах.

Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что ключевую роль в мире начинает играть Азия.

Видео: kremlin.ru

Теги: бедные страны, владимир путин, голод, президент россии, угроза
Категории: Лента новостей, Новости России,

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