Путин: ключевую роль в мире начинает играть Азия

Он подчеркнул, что мир становится "по-настоящему" многополярным.

Ключевую роль в мире начинает играть Азия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

По словам главы государства, встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Он подчеркнул, что мир становится "по-настоящему" многополярным, а заметную роль в этом играет Азия..

Также Путин заявил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста.

Ранее Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков".

Фото: kremlin.ru