Путин: ключевую роль в мире начинает играть Азия

Ключевую роль в мире начинает играть Азия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.
По словам главы государства, встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Он подчеркнул, что мир становится "по-настоящему" многополярным, а заметную роль в этом играет Азия..
Также Путин заявил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста.
Ранее Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков".
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все