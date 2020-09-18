По его словам, Россия могла бы переместить транзит газа в регион Черного моря в Турцию.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков". Об этом он сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин отметил, что Россия могла бы переместить транзит газа в регион Черного моря в Турцию. Он подчеркнул, что таким образом можно сделать основными маршрутами поставки топлива в Европу, создав в Турции крупнейший газовый хаб.

Также президент заявил, что у такого решения есть экономическая целесообразность, а на самом маршруте выше уровень безопасности.

Ранее Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+.

Видео: Российская энергетическая неделя