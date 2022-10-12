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Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+

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Президент рассказал, в чем заключается принципиальная позиция России.

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+. Об этом он сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

По его словам, принципиальная позиция России состоит в том, что стабильность энергетических рынков и безопасное будущее для граждан можно обеспечить только совместными усилиями и в открытом диалоге. Глава государства подчеркнул, что именно такой диалог у России заложен с партнерами по соглашению ОПЕК+.

Недавно были достигнуты очередные договоренности в рамках этого соглашения. Они учитывают динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые объективно недофинансированы.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока".

Видео: Российская энергетическая неделя

Теги: владимир путин, координация, опек, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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