Президент России Владимир Путин пообещал продолжить координацию по ОПЕК+. Об этом он сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".
По его словам, принципиальная позиция России состоит в том, что стабильность энергетических рынков и безопасное будущее для граждан можно обеспечить только совместными усилиями и в открытом диалоге. Глава государства подчеркнул, что именно такой диалог у России заложен с партнерами по соглашению ОПЕК+.
Недавно были достигнуты очередные договоренности в рамках этого соглашения. Они учитывают динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые объективно недофинансированы.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока".
Видео: Российская энергетическая неделя
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