Глава государства отметил, что отремонтировать газопроводы после подрыва возможно.

Президент России Владимир Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока". Об этом он сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

Глава государства отметил, что отремонтировать газопроводы после подрыва возможно. Однако, по его словам, это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации. Он также назвал первостепенным условием обеспечение безопасности маршрутов.

Ранее Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию.

Видео: Российская энергетическая неделя