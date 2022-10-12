Российский лидер отметил, что в еврозоне инфляция достигла отметки 10%.

Президент России Владимир Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию. Об этом он сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

Российский лидер отметил, что в еврозоне инфляция достигла отметки 10%. По его словам, из-за этого страдают жители европейских стран. Также Путин заявил, что счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза, и по этой причине население стало "запасаться дровами на зиму".

Ранее Путин заявил, что мощности российской энергосистемы продолжают обновляться.

Видео: Российская энергетическая неделя