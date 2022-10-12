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Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию

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Российский лидер отметил, что в еврозоне инфляция достигла отметки 10%.

Президент России Владимир Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию. Об этом он сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

Российский лидер отметил, что в еврозоне инфляция достигла отметки 10%. По его словам, из-за этого страдают жители европейских стран. Также Путин заявил, что счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза, и по этой причине население стало "запасаться дровами на зиму".

Ранее Путин заявил, что мощности российской энергосистемы продолжают обновляться.

Видео: Российская энергетическая неделя

Теги: владимир путин, евросоюз, инфляция, президент россии, энергоресурсы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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