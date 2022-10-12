Путин: мощности российской энергосистемы продолжают обновляться

По словам главы государства, на это не повлияла сложная экономическая обстановка.

Мощности российской энергосистемы продолжают обновляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам главы государства, на это не повлияла сложная экономическая обстановка. Путин отметил, что в нынешнем году введены и модернизированы объекты общим объемом 2000 МВт.

Такой системный подход позволяет поддерживать цены на электроэнергию в России на самом низком уровне в Европе. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией.

Видео: Российская энергетическая неделя