Путин: Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией

Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Глава государства отметил, что многие чиновники в Евросоюзе признают, что благополучие последних десятилетий в европейских странах во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.
Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказывается на экономике в Европе.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин высказался о взрыве на Крымском мосту и ЧП на "Северных потоках".
Видео: Российская энергетическая неделя
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