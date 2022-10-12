Путин: Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией

Президент отметил, что частичный отказ от товаров из России уже негативно сказывается на экономике в Европе.

Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Глава государства отметил, что многие чиновники в Евросоюзе признают, что благополучие последних десятилетий в европейских странах во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.

Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказывается на экономике в Европе. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин высказался о взрыве на Крымском мосту и ЧП на "Северных потоках".

Видео: Российская энергетическая неделя