Путин — о взрыве на Крымском мосту и ЧП на "Северных потоках"

Глава РФ рассказал о том, что Киев не гнушается использовать методы террористов.

Российский президент Владимир Путин рассказал на "Российской энергетической неделе" о взрыве на Крымском мосту и чрезвычайных ситуациях, которые произошли на "Северных потоках" в Балтийском море. Глава государства отметил, что эти трубопроводы лишены политической подоплеки и носят исключительно коммерческий характер. Политик уверен, что судьбу проектов должна решать Москва и ее международные партнеры. При этом в РФ все еще готовы поставлять европейскому региону собственный природный газ, совершать поставки в рамках имеющихся контрактов.

Если кто-то не хочет брать наш продукт, мы то здесь причем? Ваше решение. Судьбу "потоков" должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза. Владимир Путин, президент РФ

При этом лидер РФ добавил, что украинские власти давно привыкли использовать террористические методы противостояния, а также выкладывать результаты своей деятельности в социальные сети, после чего - осознавать ошибки и "подтирать" за собой информацию и Интернете. В списке таких мероприятий Владимир Путин вспомнил о политических убийствах, расправу над гражданским населением, этнические чистки. Глава РФ уверен в том, что Киев даже не останавливается от ядерного шантажа. Речь идет об обстреле ВСУ территории Запорожской атомной электростанции, а также совершение терактов вокруг Курской АЭС в РФ.

Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

